Благодаря прошедшему уикэнду сборы фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза в мировом прокате достигли 751,1 миллиона долларов. Из них 386,1 миллиона долларов приходится на международную кассу, а 365 на сборы в США. Об этом пишет Deadline.

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Таким образом картина DC и Warner Bros. всё ещё сохраняет статус самого кассового фильма в 2022 году в мире и США.

Фильм повествует о первых годах Брюса Уэйна (Роберт Паттинсон) в качестве борца с преступностью в образе Тёмного рыцаря. Главные роли в картине исполнили Зои Кравиц, Джеффри Райт, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джон Туртурро и Пол Дано.