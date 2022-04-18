Российские войска зашли в город Кременная на Луганщине.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Русские зашли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна», — сообщил он.

Ранее сегодня Гайдай информировал, что артиллерийские обстрелы Кременной продолжались в течение суток 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Загорелись семь жилых домов, хозяйственных построек.

Кроме этого, российские войска нанесли удар по спорткомплексу «Олимп» в Кременной.