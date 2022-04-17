Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал видео уничтожения танка российских войск в Попасной (Луганская область). Отличись бойцы 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) имени короля Даниила.

«Хорошего воскресного видео вам от службы по связям с общественностью 24 ОМБР имени короля Даниила», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть момент точного попадания и уничтожения вражеского танка в Попасной. Сложность заключалась в том, что бронированная машина находилась среди жилых домов. Однако украинские бойцы точно поразили цель.

