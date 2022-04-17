В результате контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области освобождены от российских войск два населенных пункта. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил 17 апреля в Telegram.

«В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра. В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалиевку, Лебяжье, часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток», – написал он.

По словам главы ОВА, ВСУ «продолжают эффективно сдерживать оккупантов на других направлениях от Харькова».

«На днях реактивным огнем 81-я отдельная аэромобильная бригада под Харьковом уничтожила пять российских танков, 10 бронированных единиц техники. Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать, никогда», – рассказал Синегубов.

Он подчеркнул, что российским войскам не удастся захватить Харьков и такие попытки противника приведут лишь к еще большим его потерям.

«Город под надежной защитой ВСУ, мы не раз повторяли, что просчитали все сценарии россиян. И ко всем мы хорошо подготовились», – заявил Синегубов.