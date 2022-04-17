Во время пасхальной мессы в субботу в Ватикане Папа Римский Франциск осудил жестокость войны в Украине, а также сказал по-украински: «Христос воскрес!».

Папа присутствовал на субботнем пасхальном богослужении, состоявшемся в Ватикане, в крупнейшем историческом соборе христианского мира.

На мессе присутствовал Иван Федоров, мэр украинского Мелитополя, которого похитили российские военные в прошлом месяце, а затем освободили во время обмена пленными.

Итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре заменил папу как главного священнослужителя на службе, в ходе которой пасхальная процессия прошла в почти полной темноте вверх по центральному нефу крупнейшего храма христианского мира. сообщает Reuters.

Сам папа не смог возглавить богослужение, вероятно, из-за обострения болезни, однако Франциск присутствовал на мессе: он сидел перед базиликой в большом белом кресле и встал только во время чтения Евангелия.

Свою проповедь Франциск читал сидя. Он отошел от заранее подготовленного текста, чтобы отметить присутствие на мессе Ивана Федорова, его семьи и трех украинских парламентариев. Папа осудил «мрак и жестокость войны».