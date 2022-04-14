На ракетном крейсере «Москва» — флагмане Черноморского флота — произошел пожар, сдетонировал боезапас, экипаж полностью эвакуирован, сообщили в Минобороны России.

«Корабль получил серьезные повреждения, — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства. — Причины пожара устанавливаются».

Ранее глава Одесской области Максим Марченко заявил, что украинские военные ударили по крейсеру противокорабельными ракетами «Нептун» и корабль получил «очень серьезные повреждения».

«Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России.