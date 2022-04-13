В Мариуполе россияне и «ДНР» готовят «парад победы» на 9 мая. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Организацией парада, по словам Андрющенко, должен заняться экс-депутат горсовета Мариуполя Константин Иващенко, которого Пушилин назначил «мэром».

«По нашей информации, самопровозглашенный «мэр» Мариуполя Иващенко получил приказ провести зачистку части центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада на 9 мая. Судя по всему массиву данных, россияне планируют именно в Мариуполе провести «карнавал победы» на 9 мая в случае успеха «специальной операции», – написал он.