В осажденном Мариуполе в ходе боев погибли до 22 тысяч человек. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Обстановку в городе он назвал «тяжелой».

«Ситуация в Мариуполе затрудняет уточнение количества жертв, город находится в осаде и блокаде. Сейчас мы обсуждаем от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе», — сказал он.

Глава ОВА также прокомментировал сообщение о возможной химической атаке в Мариуполе, о которой сообщал полк «Азов» вечером в понедельник, 11 апреля.

«Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство, на людей, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината. Три человека почувствовали себя плохо», — рассказал Кириленко, отметив, что на данный момент их жизни ничего не угрожает.