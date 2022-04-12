12 апреля под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное итогам первого квартала текущего года.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
12 апреля под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное итогам первого квартала текущего года.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
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