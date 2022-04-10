Сборная Азербайджана по баскетболу одержала еще одну победу на учебно-тренировочных сборах в Анкаре.
Наши баскетболисты обыграли турецкий клуб «ТЭД Анкара Колледжилери». Итоговый счет матча — 92:77.
Сборная Азербайджана по баскетболу одержала еще одну победу на учебно-тренировочных сборах в Анкаре.
Наши баскетболисты обыграли турецкий клуб «ТЭД Анкара Колледжилери». Итоговый счет матча — 92:77.
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