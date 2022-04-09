Обнародовано число граждан Украины, прибывших в Азербайджан с 24 февраля текущего года.
В ответ на запрос Report в Государственной миграционной службе сообщили, что с начала войны в Азербайджан прибыли 6 163 гражданина Украины.
Обнародовано число граждан Украины, прибывших в Азербайджан с 24 февраля текущего года.
В ответ на запрос Report в Государственной миграционной службе сообщили, что с начала войны в Азербайджан прибыли 6 163 гражданина Украины.
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