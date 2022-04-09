В рамках программы Сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2022 год в Военной академии Вооруженных Cил сотрудниками Мобильной тренинговой группы Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) был проведен курс «Военные связи с общественностью».

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Слушателям курсов были представлены брифинги о совместной деятельности НАТО со СМИ и общественностью. Состоялся обмен мнениями по теме, были выполнены групповые задания.

В заключение слушателям курса были вручены сертификаты.