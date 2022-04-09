Войска РФ в Украине меняют тактику и готовятся к следующей атаке. Угроза наступления, несмотря на уход войск РФ из Киевской, Черниговской и Сумской областей, сохраняется, причем, по всей территории Украины. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что, Россия не отказалась от планов захватить Украину, но вынуждена изменить план наступления.

«Во-первых, сейчас российские войска перегруппируют свои подразделения. То есть то, что они покинули Киевскую и Черниговскую области, – это не их добрая воля, на самом деле ВСУ лишили их подразделения боеспособности, в результате чего те вынуждены были уйти», — сказала Маляр.

По ее словам, у РФ была определенная стратегия до начала войны, но поскольку она не сработала, то сейчас они вынуждены в очень короткие сроки менять свою тактику.

Как отметила Маляр, российские войска сейчас увеличивают количество техники вдоль границы, усиливают разведку и определяют новые направления наступления. Кроме того, они высчитывают слабые места украинской обороны, анализируют прошедшие 44 дня войны.

«Они не ожидали именно такой обороны; она у нас была более интеллектуальной, чем силовой. РФ сейчас использует любое время для того, чтобы его затянуть и стать еще крепче. Мы с вами должны осознавать, что опасность наступления существует, — заявила Маляр.