Российская сторона безвозмездно и без всяких условий передала Украине спасательное судно «Сапфир». Об этом заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«8 апреля российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно «Сапфир» в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2)», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.