8 апреля руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев встретился с находящимися с визитом в нашей стране генеральным исполнительным директором Движения предприятий Франции — MEDEF İnternational Филиппом Готье и представителями ведущих французских компаний.

В ходе встрече отмечалось, что между Азербайджаном и Францией сформировалось плодотворное сотрудничество. Регулярные визиты представителей ведущих французских компаний в Азербайджан были расценены как проявление интереса к углублению экономических связей.

Стороны также заявили об активном продолжении широкомасштабной работы по строительству, благоустройству и реконструкции, проводимой под руководством Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях, достижении в кратчайшие сроки значительных результатов за счет внутренних финансовых возможностей. Сообщается, что Азербайджан заложил основу передового опыта в мире по темпам и охвату восстановительных работ и реконструкции в поствоенный период.

Представители ведущих французских компаний Airbus, Alstom, Suez, Thales, Egis, Oberthur Cash Protection, Arverne Group и другие выразили заинтересованность в углублении экономических связей между Азербайджаном и Францией, расширении сотрудничества с охватом новых сфер. Французские деловые круги намерены принять участие в проектах по восстановлению и реконструкции, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.