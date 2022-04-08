С начала вторжения в Украину российские военные потеряли около 19000 человек личного состава и 700 танков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери составили:
личный состав — около 19 000 человек
танки — 700 единиц
боевые бронированные машины — 1891 единиц
артиллерийские системы — 333 единицы
РСЗО — 108 единиц
средства ПВО — 55 единицы
самолеты — 150 единиц
вертолеты — 135 единицы
автомобильная техника — 1361 единицы
корабли/катера — 7 единиц
цистерны с ГСМ — 76 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 единицы
специальная техника — 25 единиц
пусковые установки ОТРК — 4 единицы
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.
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