С начала вторжения в Украину российские военные потеряли около 19000 человек личного состава и 700 танков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери составили:

личный состав — около 19 000 человек

танки — 700 единиц

боевые бронированные машины — 1891 единиц

артиллерийские системы — 333 единицы

РСЗО — 108 единиц

средства ПВО — 55 единицы

самолеты — 150 единиц

вертолеты — 135 единицы

автомобильная техника — 1361 единицы

корабли/катера — 7 единиц

цистерны с ГСМ — 76 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 единицы

специальная техника — ​25 единиц

пусковые установки ОТРК — 4 единицы

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.