Чего ждет Рамиз Мехтиев?

83-летний президент НАНА (Национальная Академия Наук Азербайджана), экс-глава Администрации президента, Рамиз Мехтиев крепко вцепился в кресло и сам уходить с поста не собирается.

Третий год подряд сотрудники академии требуют отставки Мехтиева, но пока безуспешно. В последний раз это произошло 1 февраля. В частности, как сообщал Minval.az, генеральный директор Института истории, доктор исторических наук, профессор Керим Шукюров отметил, что с избранием Р.Мехтиева на пост президента НАНА в октябре 2019 года академия вступила в самый неудачный период своей истории.

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По его словам, академия не была реорганизована в соответствии с современными тенденциями развития науки, наоборот, стала бюрократизироваться. А самое главное, проявилась некомпетентность в сфере управления академической наукой. Вместо того, чтобы организовать эффективную деятельность академии в условиях пандемии, Р.Мехтиев злоупотреблял положением, все его силы были направлены на укрепление личной власти.

Роль институтов, отметил К.Шукюров, входящих в систему Академии наук сведена к минимуму. По научному потенциалу азербайджанской науки нанесен серьезный удар. А часть перспективных ученых, по его словам, и вовсе покинула академию.

Отметим, что требования об отставке озвучены несколькими учеными, включая директора института Истории и депутата парламента.

Обычно Мехтиев сам отвечал на выпады и обвинения критиков. Причем, свои гневные ответы он публиковал на сайте НАНА (science.az), перепутав официальную страницу академии с личной, к примеру, страницей, на Facebook.

В этот раз за Мехтиева вступился благодарный ему директор Института Археологии, этнографии и антропологии Аббас Сеидов. Сделал это последний тем же, уже ставшим традиционным, способом – опубликовал статью на сайте НАНА. Он назвал критиков Р.Мехтиева «лжецами» и напомнил им, что тот был избран на общем собрании самими же академиками, которые назвали его кадровую политику «успешной». А.Сеидов назвал Р.Мехтиева «новатором», а его противников «кляузниками».

После того, как Р.Мехтиев был избран президентом НАНА, написал А.Сеидов, академия ожила: «Но некоторые люди не видят этого или не хотят видеть».

«А что касается некоторых директоров институтов, которых Р.Мехтиев отстранил от должности, так, они были не на своем месте. Наджаф Мусеибли назвал НАНА «криминальной» только потому, что его не избрали гендиректором Института археологии, этнографии и антропологии», — пишет в своей статье А.Сеидов.

Причем, данное выступление директора института было разослано пресс-службой Академии наук по всем местным СМИ, что, в принципе, указывает на личную заинтересованность в этом Р.Мехтиева.

Напомним, что первые требования об отставке Р.Мехтиева были озвучены общественными деятелями и сотрудниками НАНА еще в 2020 году после скандальной свадьбы его внучки. Мехтиев тогда проигнорировал требования закона о соблюдении карантинного режима и запрете на проведение массовых мероприятий. Свадьба состоялась 18 августа 2020 года в загородном доме академика в поселке Новханы. 21 августа в Сети были распространены кадры с того торжества, вызвавшие в обществе большой ажиотаж и негодование.

«Разборки» и взаимные обвинения в НАНА стали уже привычным для общественности делом. Ощущение, что в стенах «очага науки» занимаются всем, чем угодно, но только не развитием доктрин. А интриги королевского двора — просто детские игры по сравнению с кознями, плетущимися в академии. О каком устойчивом развитии науки может идти речь, когда результаты научных исследований нигде не обсуждаются. А проводятся ли они вообще? Такое впечатление, что вся деятельность НАНА сведена к изучению фольклора и контролю за азербайджанскими имена, «привязанными к системе». А в последнее время к перечисленному добавились еще и «разборки» с участием Мехтиева.

Сегодня местные СМИ снова распространили информацию о самочувствии президента Академии наук: «Р.Мехтиев в настоящее время на работе и чувствует себя прекрасно». Зачем так упираться, непонятно. В конце концов, старику 83 и давно уже пора подумать о почетной (!) старости.

Рамелла Ибрагимхалилова