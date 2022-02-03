Лидер Ульяновской азербайджанской диаспоры Ислам Гусейнов стал советником Губернатора  

Председатель Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии (УРАНКА) Ислам Гусейнов назначен советником Губернатора Ульяновской области Алексея Русских на общественных началах. Соответствующее распоряжение было подписано Главой региона 31 января 2022 года.

«Я очень благодарен Алексею Юрьевичу за доверие, – прокомментировал свое назначение Ислам Гусейнов, – Это высокая оценка многолетней работынашей автономии! Быть в команде Губернатора – это большая честь и огромная ответственность. Перед Ульяновской областью стоит много сложных и интересных задач, в том числе и в межнациональной сфере. Надеюсь внести свой посильный вклад в их решение!»

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Ислам Гусейнов возглавляет диаспорскую организацию азербайджанцев Ульяновской области с 2005 года. Входит в Совет национальностей при Губернаторе Ульяновской области. Под его руководством УРАНКА регулярно организовывает и реализует культурные, спортивные, благотворительные и образовательные проекты на территории Ульяновской области.

Визитными карточками автономии являются такие ежегодные мероприятия, как межрегиональные турниры «Кубок Дружбы народов» по мини-футболу и дзюдо и Вечер памяти Муслима Магомаева. Восстановлена экспозиция Азербайджанской ССР на территории Ульяновского Парка Дружбы народов.

По инициативе Ислама Гусейнова и при его личном содействии был воздвигнут памятник национальному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву и разбита площадь его имени – в 2009 году на открытие мемориального комплекса в город приезжали Президенты России и Азербайджанской республики.

В особенно теплых отношениях активисты УРАНКА находятся с учениками и педагогическим коллективом ульяновской средней школы №78, которой по инициативе Ислама Гусейнова было присвоено имя Гейдара Алиева.

Ислам Гусейнов по распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева награжден медалью «Терегги» («Прогресс»). Также награжден медалью «Дружбы народов» Правительства Ульяновской области, Почетнойграмотой от Губернатора Ульяновской области, Почетной грамотой посла Азербайджанской республики в РФ, медалью «За особые заслуги перед диаспорой» (дважды). Лауреат региональных премий «За вклад в развитие межнациональных отношений в Ульяновской области» и «Культурное событие года».

Подробная информация о деятельности УРАНКА – на сайте www.uranka.ru.