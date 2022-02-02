Оверчук прилетел в Ереван обсудить разблокировку коммуникаций в регионе

Вопросы, связанные с деятельностью трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, обсудили в среду в Ереване вице-премьер России Алексей Оверчук и его армянский коллега Мгер Григорян. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

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Рассматривались также перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Григорян и Оверчук подчеркнули важную роль компании «Южно-Кавказская железная дорога» для армянской экономики. Был обсужден также ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества с компанией в рамках концессионного договора.