В Армении боятся отключения России от SWIFT

Отключение России от межбанковской телекоммуникационной системы SWIFT может плохо сказаться на ситуации в Армении. Об этом заявил на пресс-конференции в Центробанке председатель ЦБ Мартин Галстян, отвечая на вопрос о возможных санкциях США против России.

В целом возможная эскалация конфликта на Украине – один из самых тяжелых рисков для Армении, добавил он.

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«Так или иначе, мы предполагаем, что в какой-то момент напряженность все же начнет спадать», — заявил Галстян, слова которого приводит «Спутник».