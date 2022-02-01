Глава Евродипломатии Боррель заявил, что не считает Россию виновной в росте цен на газ в Европе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия не виновата в росте цен на газ в Европе.

«Нет-нет-нет. Конечно же, мы не можем обвинять Россию в росте цен на газ», — сказал он в эфире телеканала «Дождь», отвечая на соответствующий вопрос.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Боррель также заявил, что Москва посылала сигналы о возможном прекращении поставок газа в Европу. «Да, такие знаки были», — ответил он на соответствующий вопрос. «И это-то нас и обеспокоило, но пока что все ограничивается словами и намерениями», — добавил Боррель.