Бывшему руководству «Булгаргаз» предъявят обвинение из-за срыва поставок азербайджанского газа – новые детали скандала

В ближайшие дни бывшему руководству государственного поставщика газа «Булгаргаз» будет предъявлено обвинение в неспособности импортировать дешевый природный газ из Азербайджана. Об этом, как передает Minval, заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Как ранее сообщал Minval, 28 января все руководство «Булгаргаза» было уволено в связи с принятыми ими решениями относительно закупок дополнительных объемов более дешевого природного газа в Азербайджане.

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Петков заявил, что руководство было уволено после того, как власти выяснили, что 1 миллиард кубометров газа мог быть импортирован из Азербайджана несмотря на то, что газовая инфраструктура Болгарии с Грецией еще не завершена.

«Разница между ценами на природный газ, продаваемый Азербайджаном и основным поставщиком Болгарии — «Газпромом», настолько огромна, что отказ от поставки любых объемов наносит ущерб «Булгаргазу» и потребителям», — подчеркнул он.

Петков добавил, что повышение цен на природный газ в Болгарии с начала года во многом связано с решениями, принятыми бывшим руководством «Булгаргаза».

Ранее в январе министр энергетики Болгарии Александр Николов обвинил «Булгаргаз» в неспособности импортировать 1 млрд кубометров природного газа из Азербайджана по более низкой цене, чем газ, который она покупает у российского «Газпрома».

Николов даже предположил, что, внеся поправки в контракты с Азербайджанской газоснабжающей компанией, «Булгаргаз» сделал невозможным импорт газа из Азербайджана. Вместо этого «Булгаргаз» импортировал более дорогой природный газ у «Газпрома».

Как отметил Петков, МВД работает над установлением фактов, и что он ожидает вынесения обвинительного заключения для бывшего руководства «Булгаргаза» в ближайшие дни.

Бывшее руководство «Булгаргаза» отрицает, что приложения к контракту блокируют поставку газа в полном объеме.

Напомним, с должностей были сняты члены совета директоров компании Николай Павлов, Светослав Делчев, Диана Бонева, Илиян Дуков и Николай Дончев. В последние месяцы Совет директоров «Булгаргаз» обвиняли в том, что он не обеспечил объемы азербайджанского газа, указанные в контракте, что привело бы к снижению цены для конечных потребителей в Болгарии.