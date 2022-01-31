Эрдоган заявил, что Турция нарастила поставки природного газа из Азербайджана

Турция нарастила поставки природного газа из Азербайджана после неполадок с поставками топлива из Ирана. Об этом в понедельник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации.

«Из-за аварии на противоположной стороне газопровода между нами и Ираном произошло снижение поставок природного газа. Мы договорились с Ираном оставить работы по устранению неполадок на более теплые месяцы, потом снова возобновили подачу природного газа. Мы увеличили объем закупаемого в Азербайджане природного газа. Мы задействовали подземные хранилища газа Туз-Гёлю и Силиври», — сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).

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