Azerkosmos в 2021 году заработал более $45 млн от эксплуатации спутников

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в 2021 году составили $45,3 млн, что на 0,4% больше показателя 2020 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, передает «Интерфакс-Азербайджан».

За прошлый год компания экспортировала спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги в 41 страну. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на Францию ($11,4 млн), США ($10,4 млн), Великобританию ($9 млн), Малайзию ($6,9 млн) и ОАЭ ($1,9 млн).

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Доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 89% общих доходов Azerkosmos.

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в 2020 году составили $45,1 млн, что на 3,9% больше показателя 2019 года.