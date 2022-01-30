Боррель: ЕС ведет переговоры с Азербайджаном на случай прекращения поставок российского газа

«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки», — заявил Боррель.