Боррель: ЕС ведет переговоры с Азербайджаном на случай прекращения поставок российского газа

ЕС ведет переговоры с Азербайджаном, США и Катаром по поставкам газа на случай, если РФ решит прекратить поставки.
Читайте также: Кризис вокруг Украины: США и ЕС озаботились поисками альтернативы российскому газу
Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!
«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки», — заявил Боррель.