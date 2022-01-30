Кризис вокруг Украины: США и ЕС озаботились поисками альтернативы российскому газу

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу на случай эскалации кризиса вокруг Украины.

«Министерство обороны и администрация Соединенных Штатов полноценно работают с государствами по всему миру и в регионе, обсуждая возможные варианты альтернативных поставок энергии на случай, если Россия решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины», — утверждает Кирби, слова которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на Fox News.

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