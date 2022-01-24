Мы ошиблись. Франция выбирает не только президента Армении, но и посла России

Эрик Земмур, ультраправый французский политик, который в статусе кандидата в президенты Пятой республики посещал Ереван, выступил с пространным воззванием, на сей раз коснувшись отношений Парижа и Москвы. По его мнению, «мы должны быть другом России» и «перестать быть инструментом США», и вообще, «Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена на распространение ее влияния», а вот Франции, по его мнению, «могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции».

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Трудно поверить, что господин Земмур в самом деле не понимает разницу между «распространением влияния», с одной стороны, и захватом чужой территории, с другой, как это проделала Россия в Украине, Грузии, а еще раньше — Молдове (да и вряд ли без поддержки Москвы могла бы стать реальностью агрессия ее «форпоста» против Азербайджана). Тем более трудно поверить, что кандидат в президенты Франции не в курсе, что каждая страна сама имеет право определять, как ей строить внешнюю политику, с кем дружить и в какие военные союзы вступать (или не вступать). В конце концов, он не школьник и даже не студент, а кандидат в президенты Франции. И то, чем он занимается, имеет другое название: мсье Земмур просто продвигает интересы Москвы. Причем как раз в то время, когда отношения между РФ и Западом накалились до предела, Вашингтон и Лондон вывозят из Киева своих дипломатов, опасаясь начала войны, точнее, нового витка российской агрессии, и отправляют в Украину военную помощь. Конечно, он не может выйти на трибуну и заявить: мадам и мсье, давайте забудем, что Россия оттяпала у Грузии Сухуми и Цхинвали, у Украины — Крым и Донбасс и еще пытается указывать НАТО, принимать ли ему новых членов или нет, это не наши проблемы, давайте просто выпьем русской водки и закусим камчатскими крабами. Но суть от этого не меняется.

И уж тем более примечательно, что интересы России продвигает тот же Эрик Земмур, который недавно совершал скандально-показательный вояж в Ереван.

А затем в Ереван, а оттуда — в Ханкенди со своим скандальным визитом направилась, как уже рассказывал Minval.az, Валери Пекресс, у которой давние и скандальные связи с кремлевскими спецслужбами. Показательно, что французское издание L’Opinion о поездке мадам Пекресс сообщило под красноречивым заголовком: «Пекресс в Карабахе: поездка, ставшая возможной благодаря благосклонности России». Иначе, добавим от себя, мадам Пекресс просто не пропустили бы через Лачинский коридор.

Не стоит удивляться, что за Армению и Россию готовы сорвать голосовые связки одни и те же фигуры. И такая картина не только во Франции, кстати говоря. Об этом не любят говорить ни в Москве, ни в Ереване, ни в пророссийских кругах в Баку, ни в проармянских — на Западе, но пресловутое «армянское лобби», которое «внезапно» стало богатым и влиятельным в семидесятые годы, набрало политический и финансовый «вес» именно на финансовых инъекциях Кремля, который использовал и использует это лобби в своих целях — и для раскола НАТО, и для «игры» против Турции на западных «площадках», а теперь и против Азербайджана. Для Баку это не новость. А вот французам есть о чем задуматься. Еще после скандального вояжа Пекресс.

Именно после ее скандального вояжа многие, включая и Minval.az, озвучили неприятный вопрос: так кого же выбирают во Франции — президента Франции или Армении? А теперь выясняется, что мы ошиблись. И что выбирать в Париже, Марселе и регионе Иль-де-Франс предлагают выбирать не просто президента Армении и по совместительству Франции, а еще и посла России. И уж точно среди кандидатов есть фигуры, которые ради своих личных связей готовы поступиться и международным правом, и интересами Франции как государства.

Нурани, обозреватель