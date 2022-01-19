Париж «объявил» о проведении новых выборов «президента Армении» во Франции

Французская дипломатия вляпалась в очередной скандал с армянским акцентом. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан Ив Ло Дриан, выступая в Национальном Собрании этой страны, скажем так, «потерял берега» и заявил, что, оказывается, высказывания президента Азербайджанской Республики о незаконном визите Валери Пекресс в Карабахский регион Азербайджана “неприемлемы по форме и по существу”.

МИД Азербайджана уже провел для мсье Ло Дриана профессиональный «ликбез» и напомнил, что, во-первых, толкование самим Ло Дрианом заявления главы государства другой страны прозвучало «в безответственной и неприемлемой форме». Во-вторых, «заявление президента Ильхама Алиева о незаконном посещении Валери Пекресс, Мишелем Барнье и Бруно Ретайоном азербайджанских территорий, абсолютно законно; это вполне адекватный ответ на лиц, нарушающих азербайджанское законодательство». А в-третьих, «статус Пекресс как кандидата в президенты Франции не может дать ей привилегию быть выше азербайджанских законов».

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Но есть еще одна сторона вопроса. Профессиональный позор Ло Дриана — лишь одно из проявлений той активности, которую развернули французские политики на армянском направлении. Вряд ли маленькая, нищая, растерявшая реальную независимость и еще проигравшая войну Армения действительно интересна Франции — французские политики пытаются собрать голоса французских армян. Да так усердно, что уже не получится не задать вопрос: а кого, собственно, выбирают на берегах Сены и Луары — президента Франции или Армении?

А вот об интересах Франции надо бы сказать особо. Нынешняя суетливая активность по обслуживанию армянских интересов сопровождается еще и шокирующим взлетом ксенофобии и исламофобии. Валери Пекресс, та самая, которая в нарушение и международного права, и законов Азербайджана отправилась в Ханкенди, напомним, заявляет, что она-де в своей политике будет защищать «восточных христиан». Эрик Земмур, другой кандидат в президенты Франции, который тоже успел съездить в Армению, уже получил штраф за разжигание ненависти — сей субъект умудрился назвать мигрантов «ворами и убийцами». И вот это уже не «отдельные инциденты» и не «язык поскользнулся» — во Франции пугающими темпами растет исламофобия и ксенофобия, а местные политики ведут себя едва ли не как средневековые святоши, призывавшие паству отправиться в «крестовый поход для освобождения Гроба Господня от мусульман».

А во Франции, напомним, живут не только армяне. Там еще и наличествует многочисленная мусульманская община — свыше 6 миллионов. Представители которой тоже делают выводы из всего того «коричневого» во всех смыслах потока ксенофобии и исламофобии, который льется с высоких парижских трибун. И что же — сами французские политики не понимают, что ксенофобия — это априори игра с огнем, а в условиях французской конкретики — забава со спичками, сидя на бочке с порохом?

Вероятнее всего, понимают. Но, во-первых, слишком уж хотят выиграть выборы. А во-вторых, прекрасно понимают, что не могут предложить своим избирателям главного —ответов на вопросы собственно французской повестки дня.

У них просто нет «работающего» плана, как вывести из кризиса экономику, задыхающуюся под бременем раздутой сверх меры «социалки», но не обидеть при этом многочисленных получателей пособий, как прекратить бесконечную череду «карантинов» и «нокдаунов», как выбраться из-под последствий неудач во внешней политике…И остается только паясничать, устраивать дешевые шоу на армянском направлении и пытаться собрать голоса ультраправых, армянских националистов и т.д. А проблемы останутся, потому что у власти окажутся политики, которые не умеют и не собираются их решать.

А это значит, что вне зависимости от того, кто победит, Франция эти выборы уже проиграла.

Отдел политики Minval.az