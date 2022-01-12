Спасение тюрков от «медведя» только в руках самих тюрков: что анонсирует «говорящая голова» Кремля?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, выдержавший, на первый взгляд, геополитическую турбулентность, вчера, пожалуй, наверное, впервые пожалел о своем решении пригласить в свою страну фактически российский военный контингент под декорацией ОДКБ. Действительно, положению Токаева, которого во время внеочередной сессии ОДКБ демонстративно назвали «Кемелом Жомартовичем», не позавидуешь.

«Через два дня начнется вывод миротворцев ОДКБ, а процесс вывода контингента займет не более 10 дней», — объявил он вчера, выступая перед парламентом. Казалось бы, трагедия, с которой столкнулся братский тюркский народ, подошла к концу, и здесь вовсе даже не важно – прислушался ли он к предупреждениям Запада или нет. Но вдруг из Москвы дали отчетливо понять, что в Казахстане все только начинается.

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Только вчера в течение нескольких часов российскими официальными лицами были озвучены противоречивые заявления: сначала Сергей Шойгу, глава Минобороны этой страны, на селекторном совещании во вторник заявил, что силы блока покинут Казахстан только после полной стабилизации обстановки в стране. А в самом ОДКБ, спустя час, рассказали, что порядок вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана будет определен после официального обращения этой страны – соответственно, Казахстан, добавили там, пока этого не делал.

А пресс-секретарю российского лидера Пескову была отведена роль «хорошего полицейского», который в беседе с журналистами принялся «успокаивать»: «Только Нур-Султану решать, когда выводить силы ОДКБ».

Словом, Москва открыто намекала, что не для того вводила свой контингент и военную технику в эту страну, чтобы покинуть ее спустя несколько дней. Правда, уже к вечеру командующий войсками ОДКБ в этой стране объявил, что миротворцы все–таки уходят. Но наблюдатели настаивают: даже если какая-то часть сил блока будет выведена, то какая-то часть может остаться под тем или иным предлогом, к примеру, в Байконуре. Именно к этому городу кремлевская пропагандистская машина уделяет весьма пристальное внимание…

Тем не менее происходящие в последние дни события не должны ни у кого не вызывать сомнений в планах «собирателя земель» воссоздать СССР. Хотим мы в нее верить или нет, но это правда. И это вовсе не наша паранойя, как пытаются «вбить» в Москве.

Грузия, Молдова, Украина, Казахстан – что еще должно случиться, чтобы, наконец, всем стало очевидно: имперские планы Москвы сегодня в действии. Пропагандист Соловьев в своем «телеграм-канале» сопровождает кадры высадки российского Ил-76 комментарием «грузовики империи».

Да, это бредни, да, в конце концов, соловьевы, симоньяны, жириновские не сидят в Кремле и не им принимать решений. Но именно им отведена роль глашатаев!

Московские пропагандисты в последние дни в истерике рассказывают, что «Казахстан – исконно российская территория», «РИА Новости» грозит Баку – «Эрдоган не вечен». Но особое внимание к себе привлекают угрозы другой «говорящей головы Кремля»…

«Закладки везде», «замороженное можно и разморозить», «не испытывайте терпение Путина», возмущается российский философ Александр Дугин на страницах своего любимого «Катехона». Анализируя обстановку в Казахстане, Александр Гельевич продолжает проливать свет на истинные цели происходящего в этой стране и пытается донести «месседжи».

«Москва заканчивает бесконечно затянувшийся процесс евразийской интеграции аккордом более решительных действий. Если Вашингтон не пойдет на закрепление нейтрального статуса Украины, то – по выражению Путина – придется дать военно-технический ответ. Не хотите по-хорошему, будет иначе. Далее сценарии варьируются – от полного освобождения Украины от американской оккупации и нелегитимного коррумпированного либерально-нацистского режима, до создания на ее месте двух политических образований – на Востоке (Новороссия) и на Западе (за вычетом русинского Подкарпатья). Но никак не меньше. И никаким признанием ДНР и ЛНР дело, конечно, не ограничится. Да, решение непопулярное, но исторически неизбежное. Когда Россия на восходящем витке (а сейчас она именно там), западные области неминуемо – рано или поздно – освобождаются от атлантистского присутствия – польского, шведского, австрийского или американского. Это – геополитический закон.

Такой пример будет отличным уроком для Грузии и Молдовы: либо нейтрализация, либо мы идем к вам. И точка. Как мы идем, можно удостовериться на примере соседних народов. И лучше не испытывать судьбу – Грузия проходила все это при Саакашвили. И еще у нас есть Приднестровье. Закладки везде. И лишь от Москвы зависит, в каком они состоянии. Сегодня Путин теряет терпение под валом непрерывных провокаций Запада. Замороженное можно и разморозить. И мало не покажется», – разразился идеолог «неоевразийства».

Разве можно после этого наивно полагать, что Россия – миролюбивая страна, а нахождении у ее «оси» – безопасно?

Вчера Организация тюркского совета провела экстренное заседание, в котором, наряду с поддержкой Казахстану, был озвучен главный месседж – тюрки едины! Только в этом альянсе мы сможем противостоять любым агрессивным попыткам посягнуть на наш суверенитет. Ни для того мы приобрели его ценой крови наших граждан, чтобы «северный медведь» в один из дней постучался в наши двери!

Максуд Салимов, обозреватель