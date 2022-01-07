«Военный преступник в роли посла». Москва выдала агреман автору ударов по Гяндже

Армения официально сменила своего посла в Российской Федерации. Московское диппредставительство возглавил Вагаршак Арутюнян. В СМИ уже напоминают, что это бывший министр обороны Армении, причем занимал этот пост дважды: с 1 июня 1999 по 20 мая 2000 года и с 20 ноября 2020 года по 20 июля 2021 года. Можно даже вспомнить, как Армения после судебного «наезда» на тогдашнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова пыталась продвинуть на этот пост именно Арутюняна.

Выбор, что и говорить, показательный. Бывший министр обороны — это прямо-таки идеальная фигура для обсуждения многих «деликатных тем» в кавычках и без, от поставок оружия и помощи России в «реанимации» армянской разгромленной армии и до конкретных планов на реванш, от которых, будем реалистами, в Ереване отказались далеко не все. И как это все будет выглядеть «в поле», в принципе, можно догадаться. Здесь нелишне будет привести отрывок из недавнего интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью El Pais: «…Армения, используя против нас баллистические ракеты, разрушала спящие города. Город Гянджа неоднократно подвергся обстрелу ракетами «СКАД». Они брали под прицел населенные пункты, чтобы разрушить их. Использовали баллистические ракеты «Искандер-М» — они были применены в последний день для разрушения Шуши. И не одна ракета. Большинство их было обезврежено нашей системой противовоздушной обороны».

И в который уже раз напомнить, что именно Арутюнян был автором плана ракетных ударов по азербайджанским городам во время 44-дневной войны. Более того, находясь еще в ранге отставного министра и «независимого военного эксперта», Вагаршак Варназович, напомним в который уже раз, разглагольствовал в интервью: «Нам доступны (для удара — Minval.az) Баку, весь нефтяной комплекс, наши ударные силы способны разрушить экономический потенциал Азербайджана, который сконцентрирован в трех городах: Баку, Сумгаите, Кировабаде (Гяндже — Minval.az)…»

Накануне 44-дневной войны Арутюнян был назначен советником премьер-министра Армении. А потом уже в российском телеэфире рассказывал: «Сейчас мы выработали тактику нанесения ударов по артиллерии. А в дальнейшем наносим удары по мирным населенным пунктам, чтобы вызвать панику…» И вот теперь этот персонаж назначен послом Армении в России. А Россия готова принять верительные грамоты из рук военного преступника. Притом что выбор кандидатуры посла, конечно, суверенное право Еревана, однако мировая дипломатическая практика предусматривает и конфиденциальную процедуру отказа принять конкретную персону в этом качестве — принимающая сторона просто не выдает агреман. Но, как видно, послужной список Арутюняна никого не смутил ни на Смоленской площади, ни в Кремле. И самое главное, там даже не подумали, что ракеты, которыми армянские агрессоры били по спящим азербайджанским городам, теперь бьют по имиджу России. Такие вот «национальные особенности дипломатии».

Отдел политики