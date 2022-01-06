Парламент Кыргызстана не смог собраться, чтобы обсудить отправку военных в Казахстан

Депутаты Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана не смогли сегодня собраться на чрезвычайное заседание, пишет Sputnik.

Кабмин инициировал заседание парламента, чтобы он дал согласие на отправку кыргызстанских военных в составе сил ОДКБ для миротворческой деятельности в Казахстан.

Спикер Талант Мамытов объявил, что для начала работы необходим кворум из 46 народных избранников (больше половины депутатского корпуса). Заседание должно было начаться в 14:00, но к 15:00 регистрацию прошли только 39 парламентариев.

«Многие депутаты в регионах в связи с новогодними каникулами», — пояснил Мамытов.

Он добавил, что поэтому внеочередное заседание парламента состоится завтра, 7 января.

Как сообщал ранее Minval.az, Кыргызстан заявил, что его войска в Казахстане не будут противостоять протестующим