Кыргызстан заявил, что его войска в Казахстане не будут противостоять протестующим

Кыргызстанские войска в случае отправки в Казахстан в составе миротворческого контингента ОДКБ не будут противостоять протестующим, а будут заниматься исключительно охраной стратегических объектов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента страны Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев.

«В случае одобрения со стороны Жогорку Кенеша (парламента — ред.) военнослужащие Кыргызской Республики в соответствии с Уставом ОДКБ будут направлены в Республику Казахстан в составе коллективных сил исключительно для проведения миротворческой деятельности», — заявил он.

Султанбаев уточнил, что войска страны будут задействованы в обеспечении охраны объектов стратегического значения. «Особо отмечаем, что кыргызстанские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Республике Казахстан», — подчеркнул он.