В Иране подожгли памятник генералу Сулеймани спустя пару часов после его открытия

В иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария неизвестные устроили пожар у памятника генералу Касему Сулеймани, убитому два года американскими военными в Багдаде, пишет Anadolu.

Инцидент произошел всего через несколько часов после открытия памятника в административном центре провинции — городе Шехре-Корд.

В ответ на осквернение памятника командующему элитным подразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), власти провинции начали поиски причастных.

Представитель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи по провинции Чехармехаль и Бахтиария Мухаммед Али Никунам осудил действия неизвестных, раскритиковал США и Израиль.