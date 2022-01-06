Кыргызстан начал эвакуацию своих граждан из Казахстана

МИД Кыргызстана проводит эвакуацию своих сограждан из Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«В связи с последними событиями в республике Казахстан министерство иностранных дел Кыргызской Республики в рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам проводит работу по эвакуации граждан Кыргызстана через контрольно-пропускные пункты государственной границы», — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, по поручению министерства генеральным консульством Кыргызстана в Алматы организован транспорт и оплачены все расходы эвакуации. Сообщается, что в настоящее время граждан Кыргызстана направляют в контрольно-пропускной пункт, где после пересечения границы их встретят сотрудники департамента консульской службы МИД.

«Министерство убедительно просит соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания», — подчеркнули в МИД.