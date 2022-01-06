Завтра в Баку будет туманно

7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем 10-13° тепла, в Баку ночью 5-7° тепла, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, в некоторых местах будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4°тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.