Порошенко сообщил, что вернется в Украину 17 января

Пятый президент Украины Петр Порошенко вернется на родину 17 января и примет участие в судебном заседании. Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.

«17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от [президента Владимира] Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии», — отметил он.