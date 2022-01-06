В Казахстане временно приостановили деятельность все финансовые организации

Все финансовые организации Казахстана приостановили свою деятельность в связи с контртеррористской операцией и сбоях в работе интернета. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил пресс-секретарь Нацбанка Олжас Рамазанов, сообщает ТАСС.

По его словам, данная мера также направлена на то, чтобы защитить здоровье и жизнь работников и клиентов финансовых организаций. Рамазанов также добавил, что работа организаций приостановлена пока на один день, до конца 6 января.

«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана настоятельно просят граждан и СМИ доверять только официальным источникам информации», — заключил Рамазанов.