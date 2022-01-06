Появилась петиция против ввода в Казахстан миротворцев ОДКБ

На сайте Change.org появилась петиция против ввода в Казахстан миротворческих войск стран – членов ОДКБ. Об этом стало известно в четверг, 6 января.

Петиция обращена к лидерам ОДКБ. Автор петиции Роман Киселев обращает внимание на то, что попытка получить внешнюю военную поддержку объясняется только полной утерей президентом Казахстана легитимности в глазах собственного народа, а также неспособностью найти поддержку для удержания авторитарной власти перед лицом многотысячных демонстраций даже у самых лояльных слоев населения.

Киселев отмечает, что страны ОДКБ могут обратиться в Совет Безопасности ООН в том случае, если главы государств действительно полагают, что протесты могут создавать угрозу миру и международной безопасности.

За два часа петицию подписали более 3,5 тыс. человек.