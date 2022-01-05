Турецкие благотворители продолжают помогать сирийцам в Идлибе

Турецкая благотворительная организация Sadakataşı продолжает реализацию проектов по поддержке сирийцев в Идлибской зоне деэскалации.

В организации сообщили, что на территории жилого комплекса TOGEM-DER в районе Бабиска на северо-западе Сирии, построена мечеть «Мустафы Захры Эр» на 200 прихожан.

На территории мечети действует начальная школа на 316 учащихся. Каждому из детей благотворительная организация предоставила куртки и зимнюю обувь.

Кроме того, в рамках благотворительных работ Sadakataşı распределила продовольственные пакеты и жертвенное мясо среди 150 семей вынужденных переселенцев в лагере беженцев «Заилун».

В беседе с агентством «Анадолу» глава организации Sadakataşı Кемаль Оздал рассказал о гуманитарной деятельности, направленной на поддержку жителей лагерей на границе с Турцией.

Оздал сообщил о завершении строительства пяти тысяч сборных домов для сирийцев в 22 точках зоны деэскалации.