Немецкий депутат осудил вандализм на мусульманском кладбище

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Франк Швабе осудил нападение на мусульманское кладбище в городе Изерлон.

«Ислам относится к Германии. Нам повезло, что мусульмане являются частью нашей страны не только при жизни, но и после смерти. Те, кто не уважает кладбища, являются исламофобами и ксенофобами. Мы должны противостоять этому вместе»,- написал в Twitter депутат, назначенный ранее ответственным за соблюдение свободы вероисповедания при правительстве ФРГ.

Комментируя назначение на новую должность, Швабе отметил, что принадлежность к какой-либо религии и мировоззрению является для многих людей неотъемлемой частью их идентичности и объединяет представителей разных наций.

«Ограничение свободы совести и убеждений переживает «Ренессанс» пугающего характера. Мы не можем с этим согласиться. Все мирные религиозные деятели и группы должны иметь возможность свободно исповедовать свою веру»,- написал депутат, пообещав лично приложить усилия в этом направлении.

В новогоднюю ночь в городе Изерлон (земля Северный Рейн – Вестфалия) неизвестный или неизвестные нанесли ущерб мусульманскому кладбищу, разбив надгробья турок и мусульман, напоминает «Анадолу».