Токаев сменил главу Комитета национальной безопасности страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым главой Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Сагимбаева Ермека Алдабергеновича председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, освободив от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.

Карим Масимов, возглавлявший КНБ с 2016 года, освобожден от должности.

55-летний Сагимбаев занимал должность начальника Службы государственной охраны Казахстана с августа 2021 года.

Также глава государства сменил заместителя председателя КНБ — директора Службы специального назначения «А». Новым заместителем указом президента назначен Берик Кунанбаев.

Ранее занимавший эту должность Ануар Садыкулов освобожден от должности.