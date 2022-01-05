Токаев обратился за помощью в ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности» с просьбой о поддержке. Об этом он сказал во время совещания 5 января, пишет «Дождь».

«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле, это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — сказал Токаев.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан.