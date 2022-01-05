Белый дом отверг «некоторые безумные российские утверждения» о причастности к беспорядкам в Казахстане

США призывают протестующих в Казахстане держаться в мирных рамках, власти — к сдержанности и отвергают обвинения в причастности к обострению ситуации в стране, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Это первая официальная реакция американской администрации на массовые протесты в Казахстане.

«Мы поддерживаем призывы… к протестующим самовыражаться мирными способами, к властям — проявить сдержанность», — сказала Псаки, добавив, что в Вашингтоне отслеживают развитие ситуации. Ее слова приводит РИА Новости.

«Есть некоторые безумные российские утверждения по поводу того, что США стоят за всем этим. Позвольте воспользоваться этой возможностью и заявить, что это абсолютная ложь и явно является частью стандартного темника российской дезинформации», — добавила она.