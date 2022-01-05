Фикрет Мамедов сохранил за собой высокий пост в международной организации

Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов избран вице-президентом международной антикоррупционной организации.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции.

На общем собрании Международной ассоциации антикоррупционных органов (IAACA) в видеоформате состоялись выборы руководства структуры, и новым президентом организации был избран глава Антикоррупционной комиссии Гонконга. Учитывая постоянную практическую поддержку, оказываемую Азербайджаном Ассоциации с момента ее создания, а также ценный вклад в ее работу, министр юстиции Азербайджана вновь избран вице-президентом структуры.