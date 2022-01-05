Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, устанавливающий уголовную ответственность за публичное за его отрицание.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента страны, распространенном в среду.

«Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период», — отмечается сообщении.

Также, по информации президентской пресс-службы, устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, «посредством размещения соответствующей информации в СМИ либо в интернете».

В Минске считают, что реализация закона будет способствовать «недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплоченности белорусского общества».