В аэропорту Алматы подтвердили его захват

Пресс-служба Международного аэропорта Алматы подтвердила захват воздушной гавани участниками беспорядков.

«Они дошли до аэропорта. По предварительным данным в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11-е ворота. Как раз в тот момент прилетел самолёт.

Военные покинули аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров», – сообщили в пресс-службе аэропорта корреспонденту Orda.kz.