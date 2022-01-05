Казахстан пока не запрашивал помощь по линии ОДКБ

Власти Казахстана пока не запрашивали помощи в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с продолжающимися в стране протестами. Об этом сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

«Нет, пока не запрашивал <…> Устав ОДКБ допускает применение организации для урегулирования внутренних беспорядков, но это делается на основании решения суверенного государства. В данном случае нам неизвестно ничего о таком решении», — уточнил источник.

В настоящее время в организацию входят шесть государств – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.