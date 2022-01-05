Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал казахский народ не идти на поводу у провокаторов.

«Нам судьба Казахстана не безразлична. Мой отец родился там, там похоронен брат моего дедушки. Нас приютил в самые сложные времена наш братский казахстанский народ. Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание. Война никогда к хорошему не приводит, война разрушает, уничтожает и убивает… Прошу тех, кто стоит во главе этих протестов, остановиться. Побойтесь Всевышнего, вам отвечать за это на том свете», — заявил он.