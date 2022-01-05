Крупнейший в Украине маслозавод останавливает производство из-за подорожания газа в 10 раз

Крупнейший на Украине «Яготинский маслозавод» (Киевская область) находится на грани остановки из-за десятикратного подорожания газа. Об этом предприятие уведомило своих партнеров, разослав соответствующее письмо, копию которого в среду опубликовали соцсети, передает ТАСС.

«Кризисная ситуация в молокоперерабатывающей сфере <…> достигла апогея. Только стоимость газа выше в 10 раз по сравнению с прошлогодней. Начиная с 1 января 2022 года, общество «Яготинский маслозавод» вынужден выполнять ваши заявки на поставку продукции частично, с дальнейшей остановкой производства», — отмечается в письме.

Руководство маслозавода подчеркнуло, что при достижении финансово-экономической стабилизации поставки продукции будут возобновлены.

Ранее участники рынка отмечали, что цена на газ за минувший год для молокоперерабатывающей отрасли выросла почти в 10 раз — до 50 гривен ($1,9) за кубометр, электроэнергия — в 2,5 раза, тара и упаковка — на 42%, цены на молочное сырье — на 25%. На этом фоне они считают нецелесообразной производственную деятельность молочной отрасли.