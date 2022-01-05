Джоан Роулинг уличили в антисемитизме

Комик и актер Джон Стюарт в одном из новых выпусков своего подкаста уличил писательницу Джоан Роулинг и авторов фильмов о волшебнике Гарри Поттере, основанных на ее книгах, в антисемитизме.

Внимание Стюарта привлекло изображение гоблинов, которые работают в магическом банке Гринготтс. Он сравнил гоблинов из фильмов о Поттере с антисемитскими карикатурами в фейковом документе «Протоколы сионских мудрецов», созданном с целью подорвать репутацию евреев в 1903 году.

«Вы видели когда-нибудь сцены из банка Гринготтс? Видели, кто управляет там банком? Это же евреи! Это карикатурные евреи из антисемитской литературы. Джоан Роулинг подумала: «А давайте они будут управлять банком! Это волшебный мир, можно летать на драконах, иметь ручную сову, но банком должны владеть евреи. Просто с острыми зубами», — негодует артист.

По словам Джона Стюарта, он ожидал, что изображение гоблинов вызовет общественный протест, но этого не произошло.

В последние два года Джоан Роулинг находится в центре скандала — ее обвиняют в трансфобных комментариях. Возможно, из-за них писательницу не стали снимать для реюниона «Гарри Поттера» — в спецэпизод вошли архивные съемки.